العراق: انباء عن سقوط قتلى خلال تفريق الشرطة لمتظاهرين في بغداد .

بغداد, 11 فبراير 2017 (وال) - أطلقت الشرطة العراقية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين العراقيين الذي حاولوا الاقتراب من" المنطقة الخضراء" التي تتخذها الحكومة والبرلمان والسفارات الغربية مقرات لها ما أدى الى سقوط ضحايا حسب شهود عيان. وقال شهود عيان ان" اثنين من المتظاهرين قتيلا فضلا عن عشرات الجرحى نتيجة المواجهات بين المتظاهرين الذين حاولوا عبور /جسر الجمهورية/ باتجاه /المنطقة الخضراء/ وقوات الأمن العراقية التي اطلقت الغازات المسيلة للدموع بكثافة". هذا ولم يتم التأكد من سقوط القتيلين من مصدر أمني أو طبي رسمي حتى الآن نتيجة الفوضى التي تعم المنطقة. وتظاهر اليوم آلاف العراقيين في "ساحة التحرير" التي يفصلها عن "المنطقة الخضراء" نهر "دجلة" مطالبين بتغيير أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات واصلاح العملية السياسية ومحاسبة الفاسدين.