علماء بريطانيون : معلومات جديدة حول فعالية أوميغا-3 في مكافحة نوبات الربو .

لندن 11 فبراير2017 (وال) - توصل علماء بريطانيون إلى معلومات جديدة حول فعالية أوميغا-3 والأحماض الدهنية المتواجدة في السمك في مكافحة نوبات الربو. و اكتشف علماء في المركز الطبي التابع لجامعة " روتشستر " البريطانية, معلومات أساسية عن أهمية الأوميغا -3 المتواجدة بكميات وفيرة في الأسماك الدهنية في مكافحة نوبات الربو. و في دراسة بحثية, نشرت في مجلة " التحقيقات السريرية" توصل الباحثون إلى أن منتجات أوميغا -3 , والأحماض الدهنية يمكن أن تقلل من إنتاج الأجسام المضادة المسببة في الحساسية والأعراض الربوية لدى مرضى النوبات الربوية الخفيفة. يأتي ذلك في الوقت الذي لوحظ فيه أن المرضى الذين يأخذون جرعات عالية من المنشطات عن طريق الفم, وأحماض الأوميغا -3 , والأحماض الدهنية كانت أقل فعالية بسبب إضعاف " الكورتيزون " المتواجد في هذه المنشطات من تأثير فعالية الأحماض الدهنية. وكان معدو الدراسة, برئاسة الدكتور " دى بى .فيبس" أستاذ بحوث الطب البيئي, قد كشفوا أن , أحماضا دهنية معينة واردة في زيت السمك تعمل على تنظيم وظيفة الخلايا المناعية (الخلايا البائية). فقد لوحظ أن الأشخاص الذين يعانون من خلل في التوازن بين الجزيئات الكابحة للالتهاب ومثيلتها التي تزيده, وباستخدام المنشطات تعمل على السيطرة وعلاج الالتهابات وتخفيف الأعراض, وليس المرض من جذوره. وكان العلماء قد عكفوا على جمع عينات دم من 17 مريضا في مركز الربو في مركز" باركس مارى ", لعزل الخلايا المناعية البائية في المختبر لاستكشاف أثر مشتقات أوميغا -3 على علاج أو تأجيج المرض, حيث أشارت المتابعة إلى أن معظم المرضى الذين تطوعوا الدراسة كانوا يتناولون الكورتيزول سواء في هيئة عقاقير أو عن طريق الاستنشاق , اعتمادا على شدة حدة النوبات الربوية. وأظهرت النتائج أن المرضى الذين انتظموا في تناول الأحماض الدهنية والأوميغا -3 نجحوا في خفض مستويات الأجسام المضادة المسببة للمرض, مقارنة بالمرضى الذين انتظموا في تناول المنشطات عن طريق الفم. ... (وال) ...