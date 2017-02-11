معهد واشنطن : الأمن و الوقاية من التطرف بشمال افريقيا اهم انشغالات واشنطن .

نيويورك 11 فبراير 2017 (وال)- افاد معهد واشنطن مؤخرا أن أهم انشغالات الولايات المتحدة بمنطقة شمال افريقيا تتمثل في الحفاظ على الاستقرار و الوقاية من التطرف و الأمن بالمنطقة. و في شريط فيديو تم عرضه عبر الانترنت خصص مطولا للسياسة الامريكية بشمال افريقيا أوضح المعهد أن الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة يبقى يشكل ضرورة قصوى بالنظر الى الفوضى و الحرب في ليبيا و اللااستقرار ببعض بلدان الجنوب. كما حذرت ادارة ترامب من استخدام أراضي سكان شمال افريقيا من طرف الجماعات المتطرفة لممارسة نشاطات ارهابية و عبور أو تمويل. و فيما يخص الأمن بالمنطقة أكد ذات المصدر أن حرية تحرك الأسطول الأمريكي السادس بمنطقة المتوسط أمر هام و حاسم لضمان أمن مناطق اهتمام منظمة حلف شمال الأطلسي و من أجل الابقاء على التعاون الاقليمي في مجال مكافحة الارهاب. من جهة أخرى أوضح المصدر أن ادارة ترامب تركز من جهة اخرى على سياسات التعاون الثنائي و الاقليمي و التي لا تستدعي الكثير من التمويل بل ترتكز خاصة على الدعم الديبلوماسي. و من ضمن بلدان شمال افريقيا الاخرى التي تولي الولايات المتحدة اهتماما خاصا اشار المعهد الامريكي الى الجزائر التي تعد شريكا أساسيا تنوي ادارة ترامب التقرب منه كشريك الند للند و ليس كمستفيد. و يرى المعهد أن الجزائر بلد مختلف اذ يعتبر اليوم أكبر بلد بالمنطقة كما عمل دوما على الحفاظ على علاقات وطيدة مع واشنطن. اما بالنسبة للبلد الجار لليبيا وهي تونس فان أهم انشغال بالنسبة للادارة الأمريكية يتمثل في الأمن و كيفية مواجهة التهديدات التي قد تأتي من ليبيا التي تشهد أزمة سياسية . و خلص المعهد الى أن تونس لا تزال بحاجة الى المساعدة الأمريكية في مجال مراقبة الحدود و مكافحة الارهاب بالاضافة الى المجال الاقتصادي. ...(وال) ..