رئيس الوزراء العراقي : نرفض أن يكون العراق طرفا بأي صراع إقليمي أو دولي.

بغداد11 فبراير 2017 (وال) - أكد رئيس الوزراء العراقي " حيدر العبادي " اليوم السبت رفض بلاده أن تكون طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي. ونقلت قناة " العراقية نيوز " عن " عبادي " قوله إن العراق حريص على مصالحه الوطنية ومصالح شعبه , ولا يريد أن يكون طرفا في اي صراع إقليمي أو دولي يؤدي إلى كوارث على المنطقة والعراق بالذات. وتأتي تصريحات " العبادي " على خلفية التوتر الأخير بين ايران وادارة الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب " وتبادل الاتهامات والتهددات. وكان الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب " قد أجرى اتصالا هاتفيا اول امس الخميس مع " العبادي " واكد انه سيعمل مع العراق لدحر الارهاب , لان العراق حليف لواشنطن . وقال بيان صادر عن البيت الابيض, إن "كلا الزعيمين تحدثا بشأن الخطر الذي تشكله ايران في المنطقة برمتها لافتا الى انه تم التاكيد على التزامهما بالشراكة طويلة الامد بين الولايات المتحدة والعراق, والمبنية على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي المشترك بينهما. ... (وال) ...