الصليب الأحمر يحذر : الآف اليمنيين لم يعد بوسعهم الهروب من شدة القتال .

صنعاء 11 فبراير 2017 (وال) - حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التدهور السريع لأوضاع الالاف من اليمنيين العالقين في مناطق تبادل إطلاق النار . و قالت اللجنة في بيان لها اليوم السبت إن الوضع تردى إلى حد كبير في مناطق " لمخا والحديدة وتعز وذباب " ولم يعد بوسع العائلات الهروب بسبب احتدام القتال. ودعا المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية " روبير مارديني " جميع الأطراف المشاركة في القتال إلى الامتثال لما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني. وأكد ضرورة أن تتخذ الاطراف كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بالمدنيين وبأولئك الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال القتالية. وأشار المسؤول في اللجنة الدولية إلى انهم طلبوا الوصول إلى " المخا " والمناطق المتضررة الأخرى وانهم على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات الضرورية إلى السكن المدنيين. وتشهد مناطق عدة في الساحل الغربي اليمني معارك مستمرة منذ يناير الماضي بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي و الحوثيين وحلفائهم. ... (وال ) ...