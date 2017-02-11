الولايات المتحدة تعترض على تسمية " سلام فياض" مبعوثا دوليا إلى ليبيا.

نيويورك 11 فبراير 2017 (وال) - إعترضت الولايات المتحدة, مساء امس الجمعة, على إختيار الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيريش" لرئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أبلغ هذا الأسبوع مجلس الأمن , عن عزمه على تعيين " فياض " على راس البعثة الى ليبيا للمساعدة في استئناف المحادثات بشأن الإتفاق السياسي. وتأتي هذه التطورات وسط مفاوضات ديبلوماسية حول إدخال تغييرات على الإتفاق السياسي الموقع بين الفرقاء الليبيين في ديسمبر 2015 بوساطة الأمم المتحدة. ولم يتضح ما إذا كان الاعتراض الذي عبرت عنه " نيكي هيلي" سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان قد أنهى ترشيح فياض, حيث تملك الولايات المتحدة نفوذا كبيرا كواحدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. ... ( وال ) ...