عقد بث البطولة العربية لاندية كرة القدم.

ابو ظبي 11 فبراير 2017 (وال)- وقع تحالف قنوات "أون تي في سبورت" المصرية و"أبوظبي الرياضية" الإماراتية عقد بث مباريات البطولة العربية للأندية لكرة القدم المقررة بمصر خلال الفترة من 22 يوليو إلى 6 أغسطس 2017. وحضر توقيع عقد البث المباشر لهذه المباريات رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير تركي بن خالد.. الذي صرح لوسائل الاعلام أن " الاتحاد العربي لكرة القدم يسعى إلى نقل كرة القدم العربية نحو آفاق جديدة وطموحه ،وتقديم الشباب العربي للعالم بصورة بهية تظهر معدنهم الأصيل وقيمهم النبيلة القائمة على المحبة والسلام . كما أكد أن البطولة ستكون بمثابة انطلاقة جديدة للبطولات العربية هذا العام (2017) بشكلها الجديد والمميز بعدما تمكن الاتحاد العربي من تجواز الصعاب التي وقفت في وجه هذه العودة. و سيشارك في منافسات هذه البطولة العربية للاندية 12 فريقا لكرة القدم وهي: الأهلي والزمالك (مصر) والعين (الإمارات) والهلال والنصر (السعودية) والترجي (تونس) والفتح (المغرب) و النفط (العراق) و الفيصلي (الأردن) والعهد (لبنان) و نصر حسين داي (الجزائر) و المتأهل من بين بطل موريتانيا ونادي المريخ السوداني. وسيتم توزيع الأندية المشاركة ال12 على ثلاث مجموعات بحيث يتأهل بطل كل مجموعة إلى نصف النهائي لينضم إليهم أحسن نادي يحتل المركز الثاني. ...( وال ) ...