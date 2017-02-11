السلطات التركية تعتقل أكثر من 3600 شخص في عمليات فرض النظام العام في البلاد .

أنقرة 11 فبراير 2017 ( وال) - أعلنت قوات الأمن التركية اليوم السبت أنها إعتقلت 3609 أشخاص في إطار عمليات فرض النظام العام في البلاد كما إسترجعت العديد من الاسلحة والمواد المهربة . وأوضح بيان نشرته إدارة الأمن العامة أنه تم إلقاء القبض على 3609 أشخاص في عمليات متزامنة شنتها الشرطة وقوات الدرك وخفر السواحل يوم أمس الجمعة وفي وقت مبكر من اليوم السبت مبرزا أن هناك 2282 وضعتهم الشرطة في قائمة المطلوبين . وصادرت الشرطة 81 سيارة وعدد كبير جدا من البنادق وبنادق الصيد وكذلك الكثير من المواد المهربة كالسجائر والمحمولات والكحول غير المرخصة وقطع الاثار . وذكر البيان أن حوالي 81 ألف ضابط شاركوا في عمليات بعنوان "السلام والأمان" وتم استخدام 17 طائرة من دون طيار و71 سفينة.