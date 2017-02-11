باكستان تقول إن إرهابيين من أفغانستان هاجموا موقعا حدوديا .

إسلام آباد 11 فبراير 2017 ( وال) - قال الجيش الباكستانياليوم السبت إن إرهابيين من أفغانستان شنوا هجوما على موقع حدودي في منطقة "مهمند" شمال باكستان. وذكر الجيش في بيان نشره يوم امس الجمعة "ردت القوات الباكستانية الموجودة في الموقع بشكل فعال على إطلاق النار وهرب الإرهابيون إلى أفغانستان". وقال أسعد منصور المتحدث باسم حركة" تحريك طالبان" أن مقاتلين من الجماعة لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباكات مع القوات الباكستانية ولم يذكر البيان شيء عن عدد الضحايا. و اعلنت "جماعة الأحرار" وهي جماعة منشقة عن حزب "تحريك طالبان باكستان" المحظور مسؤوليتها عن الهجوم.