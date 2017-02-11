الهيأة الليبية للإغاثة تواصل دعمها لمراكز الهجرة غير الشرعية .

بنغازي 11 فبرير 2017 ( وال ) - تواصل الهيأة الليبية للإغاثة دعمها لمراكز الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية وشملت المراكز المتواجدة في - البيضاء , اللويفية - توكرة , شحات وتسعى لزيادة عملها نحو مراكز المرج - طبرق و الجغبوب . ويشمل دعم الهيئة لمراكز المهاجرين تقديم مساعدات غذائية وأدوات طهي وأغطية وطرود عناية شخصية تم توريدها من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) بالتنسيق مع الهيأة الليبية للإغاثة التي تكفلت بعملية التوزيع من خلال فريق العمليات التابع لها . كما تسعى الهيأة من خلال عملها إلى تطوير عمل هذه المراكز وتزويدها بالاحتياجات اللازمة والوقوف على المشاكل التي تواجهها ، إلى جانب حصر أعداد المهاجرين وتصنيفهم حسب الدول التي قدموا منها . ويذكر ان أكثر المهاجرين قدموا من الدول الافريقية كالصومال والنيجر ونيجيريا والسودان ومصر واثيوبيا و إرتريا ومالي وبغلاديش. ...( وال .. بنغازي ) ...