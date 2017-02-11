بدء أعمال المؤتمر الثاني لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية .

القاهرة 11 فبراير 2017 ( وال) - بدأت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وذكرت مصادر اعلامية ان جدول أعمال المؤتمر يتضمن مناقشة عدد من الموضوعات منها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والتضامن العربي والمبادرة السياسية العربية لمعالجة المشاكل الداخلية ورفض التدخل الخارجي في الشؤون العربية . كما يناقش المؤتمرتطور الأوضاع في الدول العربية وكذلك التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي .