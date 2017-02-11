تواصل مباريات دوري كرة اليد (المجموعة الثانية).

طرابلس 11 فبراير 2017( وال)- تتواصل هذه الايام مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد لفرق (المجموعة الثانية) حيث ستجرى اليوم السبت 11 من شهر فبراير الجاري مباريات تجمع كلا من : - الصباح × الإشعاع .. قاعة مصراتة . - الشرطة × المشعل .. قاعة طرابلس الكبرى . ويتصدر فريق هذه المجموعة حتى الان فريق الاتحاد برصيد 18 نقطة في المركز الأول. يذكر أن مباريات فرق المجموعة الثانية ضمن الموسم الرياضي 2016-2017 تشارك في منافساتها فرق اندية كلا من : الجزيرة والنجم الريفي والصباح والإشعاع والشرطة والمشعل والاتحاد والأهلي طرابلس. ...(وال)...