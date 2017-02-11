تواصل مباريات بطولة ليبيا للكرة الطائرة لفرق الدرجة الأولى للمنطقة الثالثة.السبت ، 11-02-2017 - 11:27:00

طرابلس 11 فبراير 2017 (وال)- تتواصل هذه الايام مباريات مرحلة الإياب من تصفيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة لفرق الدرجة الأولى للمنطقة الثالثة للموسم الرياضي 2016-2017 . حيث ستجرى اليوم السبت مباراة واحدة تجمع - القرضابية × الأهلي طرابلس .. بقاعة غريان . أما يوم الجمعة القادمة 17 من شهر فبراير الجاري ستجرى مباراتين تجمع الاولى - الجزيرة × القرضابية .. بقاعة زوارة ، والمباراة الثانية - الاتحاد × أساريا .. بقاعة الكبرى طرابلس . ...(وال)...

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