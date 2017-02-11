نور الدين التريكي رئيسا للإتحاد الليبي للدراجات .السبت ، 11-02-2017 - 11:28:00

طرابلس 11 فبراير 2017 (وال) - جددت الجمعية العمومية للإتحاد الليبي للدراجات الثقة في إعادة إنتخاب " نور الدين التريكي " رئيسا للمكتب التنفيذي لاتحادها ، لمدة أربع سنوات قادمة . وجاء انتخاب " التريكي " بموافقة 11 صوتا من بين 12 عضوا شاركوا في تصويت إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد الليبي للدراجات بقاعة ميدان الفروسية بأبي سته بطرابلس . وضمت القائمه المنتخبة كل من " فتحي ابوجواري" نائبا للرئيس، و" خالد جمهور " أمينا عاما، و" سمير العمراني " أمينا للصندوق، وعضوية " خالد المهدي" ، و" البهلول عيسى" ، و" مرعي رمضان" ، و" رجب بن رجب"، و" كريمة الكوربو " عضو المرأة . ...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الخميس .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم االخميس .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا