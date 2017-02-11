المؤسسة الوطنية للنفط تنظم برنامج تدريبي لعدد من القانونيين العاملين بالمؤسسة والشركات النفطية التابعة للمؤسسة.

طرابلس 011 فبراير 2017 ( وال ) - نظمت المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة من 22 يناير إلي 9 فبراير 2017 م برنامج تدريبي لعدد من القانونيين العاملين بالمؤسسة والشركات النفطية التابعة للمؤسسة. وتخلل البرنامج الذي اشراف عليه مركز التطوير الفني والاداري بالادارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة العديد من المحاضرات في مجال العقود ، وخاصة عقود المشاريع ، والعقود الادارية . ويهدف البرنامج تزويد المشاركين بالمهارات والقدرات الي تساهم في إعداد العقود بالطرق السليمة والصحيحة والتي تحمي حقوق قطاع النفط والغاز في ليبيا والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح الصادرة في هذا الجانب . ... وال ...