الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم السبت .

طرابلس 11 فبراير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم السبت 11 فبراير 2017 ملخص عام. ----------- مازالت الفرصة مهيأة لسقوط رخات من المطر هذا اليوم على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر بينما تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة أحيانا مع إرتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الغد. رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة. ---------------------------------- السماء صافية إلى قليلة السحب ،والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الأتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار ،ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14 -19) درجة مئوية وتسجل ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق . سرت - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - الجغبوب. ------------------------------ مازالت الفرصة مهيأة هذا اليوم لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق لجبل الأخضر ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، ودرجات الحرارة القصوى تتــــراوح مابين (16-20) درجة مئوية ولاتتجاوز (14) درجة على الجبل الاخضر. الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة. -------------------------- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح هذا اليوم تكون متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـــرارة القصـوى تتـراوح مابين (15-20) درجة مئوية وتصل إلى ( 25 ) درجة مئوية على غات ، وتسجل إرتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق. الكفرة - تازربو - السرير. -------------------- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-22) درجة مئوية. ...( وال ) ....