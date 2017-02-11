نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 011 فبراير 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم السبت 11 فبراير وفقا لتوقعات المركز الوطني للارصاد الجوية . الساحل من رأس اجدير إلى سرت. -------------------. " - السماء قليلة السحب إلى صافية. " - الريح متغير الاتجاه على زوارة وشرش إلى برانى على باقى الساحل يتحول يوم الغد إلى شلوق سرعته ما بين (05 - 15) عقدة. " - إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.25) متر ويصل يوم الغد إلى (1.50)متر على ساحل مصراتة وسرت . " - البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل مصراتة وسرت. " - درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية . " - الرؤيـة جيدة . الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى. --------------------------- " - السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال لسقوط رخات خفيفة من المطر على ساحل الجبل الاخضر وطبرق. " - الريح شرش إلى بحرى يتحول يوم الغد الى برانى من الساحل الممتد من راس لانوف حتى شحات سرعته ما بين (05 - 20)عقدة. " - إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-2.00) متر ويصل إلى (2.50)متر على ساحل شحات . " - البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب . " - درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية . " - الرؤيـة جيدة. ...( وال ) ....