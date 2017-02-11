السفارة الأميركية في ليبيا : يمكن للمواطنين الليبيين الحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة .

طرابلس 11 فبراير 2017 (وال) - قالت السفارة الأميركية في ليبيا في بيان نشرته على موقعها الرسمي الجمعة " إنه يمكن للمواطنين الليبيين مواصلة تقديم طلبات الحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة" . وأوضحت السفارة في بيانها ان تعليق الأمر التنفيذي للرئيس ترامب رقم 13769 الخاص بحظر دخول مواطني سبع دول منها ليبيا يتيح للمواطنين الليبيين تقديم الطلبات للحصول على تأشيرة الدخول للأراضي الأميركية . (وال)