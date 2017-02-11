وزير التعليم يجتمع مع رئيس جامعة بني وليد .

طرابلس 11 فبراير 2017 ( وال ) - اجتمع وزير التعليم " محمد العزابي " مع رئيس جامعة بني وليد " علي المخزوم ، بحضور وكيل الوزارة عادل جمعة . وتناول الاجتماع بالمناقشة سير العملية التعليمية بالجامعة ، والمختنقات المالية التي تعيق عمل الجامعة، فضلاً عن إمكانية توفير المعامل والمستلزمات الضرورية التي تفتقر لها الكليات العلمية والتطبيقية . وقدم رئيس الجامعة خلال الاجتماع، شرحا من حيت اعمار وتأهيل الجامعة والخطوات التي يتبعها للارتقاء بالمستوى العلمي والخدمي بالجامعة . كما تم مناقشة المشاريع المتوقفة داخل الجامعة والتي لم تكتمل بعد . يذكر أن جامعة بني وليد تضم 9 كليات ويدرس فيها نحو( 10.000 ) عشرة الالاف طالباً وطالبة . ...( وال ) ...