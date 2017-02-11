المخزوم" يجتمع بالسفير الألماني لدى ليبيا ،وسفيرة الإتحاد الأوروبي .

طرابلس 11 فبراير 2017 ( وال ) - استقبل النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة السيد "صالح المخزوم" بطرابلس السفير الألماني لدى ليبيا "كريستيان بوك" وسفيرة الإتحاد الأوروبي "بيتينا موشايد" والوفد المرافق لهما، بحضور رئيس لجنة متابعة تنفيذ الإتفاق السياسي السيد "إبراهيم صهد" . وتناول اللقاء آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وألمانيا وكذلك الإتحاد الأوروبي، وامكانية مُساهمتهما في إعادة الإعمار وتفعيل مشاريع التنمية في البلاد. كما تم مناقشة سُبل دعم تطبيق الإتفاق السياسي الليبي لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء مُعاناة الليبيين، وتحقيق الإستقرار السياسي والأمني في البلاد. ...( وال ) ..