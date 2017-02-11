اجتماع موسع لمناقشة المشروع الليبي للتعليم الالكتروني ووسائط التعلم عن بعد.السبت ، 11-02-2017 - 10:15:00

طرابلس 11 فبراير 2017 ( ال ) - عقد اجتماع موسع بديوان وزارة التربية والتعليم خصص لمناقشة المشروع الليبي للتعليم الالكتروني ووسائط التعلم عن بعد. وضم الاجتماع وكيل وزارة التعليم " عادل جمعة " ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة " محمد العباني وعدد من الخبراء والمختصين والمسؤولين بإدارة المشروع الليبي للتعليم الالكتروني . وناقش المشاركون آلية العمل حول برنامج مشروع التعليم الالكتروني ، وكيفية تطبيق البرنامج بالطريقة الصحيحة ، وتدليل الصعاب التي تواجه المشروع. ...( وال ) ...

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