وكيل وزارة التعليم يتابع سير الدراسة والامتحانات بمدينة الخمس .

الخمس 11 فبراير 2017 ( وال ) - تابع وكيل وزارة التربية والتعليم " عادل جمعة عامر" ، سير الدراسة والامتحانات بالمؤسسات التعليمية في نطاق مدينة الخمس . حيث تفقد سير الدراسة وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل وامتحانات الفترة الأولى لطلبة الشهادات العامة بشؤون التعليم الخمس. وقام وكيل الوزارة رفقة مسؤول التعليم بالخمس " عادل البركي" بزيارة لمدرستي الخمس المركزية للتعليم الأساسي والثانوي وإبراهيم الرفاعي للتعليم الثانوي تفقد خلالها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل وامتحانات الفترة الأولى لطلبة الشهادات العامة، واطمأن في لقاءات مع الطلاب على وضوح ورقة الاسئلة، وأن الأسئلة لم تخرج عن المنهج المقرر . هذا وتفقد الوكيل ضمن جولته المرافق الاساسية بالمدارس والمتمثله في معامل العلوم والحاسوب والمكتبة. يذكر أن شؤون التربية والتعليم بالخمس يشرف على (186) مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي، تضم أكثر من ستين ألف طالبة وطالبة . ...( وال .. الخمس ) ...