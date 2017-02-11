ترامب يتطلع للعمل مع اليابان لتعزيز المصالح المشتركة .

واشنطن 11 فبراير 2017 ( وال) - اكد الرئيس الأمريكي ترامب ان علاقات بلاده مع اليابان تمثل "حجز الزاوية للسلام والاستقرار في المنطقة" . واوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك امس مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في البيت الأبيض انه " يتطلع إلى إقامة علاقات تجارة حرة وعادلة مع اليابان تخدم مصالح البلدين". وقدم ترامب الشكر لليابان على استضافة قوات أمريكية متطلعا إلى "العمل معها على تعزيز المصالح المشتركة ومحاربة التهديدات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية". من جانبه اكد رئيس الوزراء الياباني ان اليابان وامريكا ستعملان على تقوية التحالف بينهما ومواجهة "استفزازات" كوريا الشمالية.