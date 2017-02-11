مفوضية اللاجئين ترحب بالتزامات اجتماع فاليتا حول الهجرة .

جنيف 11 فبراير 2017 ( وال) - رحبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالالتزامات التي تم اتخاذها في اجتماع لكبار المسؤولين عقد هذا الأسبوع حول الهجرة في مدينة فاليتا بمالطا ودعت إلى الإدماج الكامل للاجئين في جميع إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة. وقال فينسينت كوشيتيل مدير مكتب أوروبا في المفوضية "إنني أشعر بالشجاعة إثر المشاركة المتجددة من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي في فاليتا من أجل تعزيز مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الالتزامات الدولية في مجال إدارة الهجرة". وأضاف "بيد أنه من أجل ضمان الإدارة المناسبة للهجرة فإنه من الحيوي أن ندرك الطبيعة المختلطة لتدفقات الهجرة داخل القارة الأفريقية ومن القارة الأفريقية إلى أوروبا وتقديم استجابات مختلفة". وقد تم تنظيم اجتماع لكبار المسؤولين في مالطا يومي الأربعاء والخميس لمتابعة قمة فاليتا حول الهجرة التي عقدت العام الماضي. وخلال الاجتماع الذي استمر يومين شاركت وفود من مختلف أنحاء أوروبا وأفريقيا في حوار بناء لتقييم التقدم المحرز في إطار مبادئ خطة عمل فاليتا المشتركة مما أدى إلى إقرار مجموعة من الاستنتاجات المشتركة التي تمثل تأكيدا سياسيا لالتزامها بكل من روح ونص خطة عمل فاليتا المشتركة. وعززت خطة عمل فاليتا المشتركة التي اعتمدت في قمة فاليتا في عام 2015 التعاون بين الشركاء الأفريقيين والأوروبيين ووفرت إطارا لإدارة إنسانية مستدامة للهجرة على جانبي البحر الأبيض المتوسط. وقال كوشيتيل إن "الالتزام الذي اتخذ في اجتماع كبار المسؤولين لتعزيز الهجرة الشرعية يعدا إيجابيا ولكن يجب أن يتم ترجمته على الفور إلى واقع ملموس من خلال الازدياد السريع في المسارات الآمنة والقانونية نحو أوروبا".