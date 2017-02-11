مقتل 15 شخصا وإصابة عشرات إثر زلزال في الفلبين .

مانيلا 11 فبراير 2017 ( وال) - ضرب زلزال شديد بلغت قوته 6.7 درجة جنوب الفلبين مساء امس الجمعة حيث لقى 15 شخصا على الاقل حتفهم جراء ذلك . وقال "سول ماتوغاز" حاكم مقاطعة سوريغاو دي نورتي اليوم السبت إن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا وان نحو 100 شخص من السكان أصيبوا بجروح جراء الزلزال الذي وقع مساء امس الجمعة على بعد 14 كم شمال غرب مدينة سوريغاو في مقاطعة سوريغاو دي نورتي وانه تم تسجيل ما لا يقل عن 89 هزة ارتدادية بعد الزلزال . ولم تصدر الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث في مانيلا بعد أية بيانات رسمية حول الأضرار أو الإصابات غير ان ماتوغاز اشار إلى أن الزلزال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة وتدمير مدرج المطار إضافة إلى جسور ومبان بما في ذلك مدارس وفنادق.