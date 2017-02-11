أمريكا تعترض على اختيار فلسطيني مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا.

الأمم المتحدة 11 فبراير 2017 و. ر ( وال) - اعترضت الولايات المتحدة الامريكية أمس الجمعة على اختيار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لرئيس الوزراء الفلسطيني السابق "سلام فياض" مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية . وأفادت الوكالة بأنه لم يتضح ما إذا كان الاعتراض الذي عبرت عنه " نيكي هيلي" سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان قد أنهى ترشيح فياض. ونقلت الوكالة الفرنسية عن" هيلي " في بيانها " تشعر الولايات المتحدة بخيبة أمل لرؤية رسالة تشير إلى اختيار رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق لرئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا." وأضافت "هيلي " أن الولايات المتحدة "لا تعترف حاليا بدولة فلسطينية أو تؤيد الإشارة التي سيرسلها هذا الاختيار داخل الأمم المتحدة." وسبق أن عمل فياض الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة بصندوق النقد الدولي وتولى رئاسة وزراء السلطة الفلسطينية في الفترة من 2007 إلى 2013. ... (وال) ...