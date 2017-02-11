دراسة : ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يحمي من مشاكل الحركة مع التقدم في العمر.

نيويورك 11 فبراير 2017 ( وال) - توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام قد تحمي من مشاكل الحركة مع التقدم في العمر. فقد توصل فريق من الباحثين بجامعة نيويورك إلى أهمية ممارسة الرياضة في مقتبل العمر لمنع أو تأخير حدوث الإعاقات ومشاكل الحركة مع التقدم في العمر, للاستمتاع بحياة مستقرة. وقد أجريت الأبحاث على أكثر من 1,635 من كبار السن تراوحت أعمارهم ما بين 70 إلى 80 عاما, اشترك جميعهم في معاناتهم من مخاطر قد تعيقهم جسديا, وفي بداية الدراسة كان المشاركون بها قادرين على السير لنحو ربع ميل من دون مساعدة, ثم تم تقسيمهم إلى مجموعتين. شجعت المجموعة الأولى على ممارسة الرياضة بانتظام بمعدل 30 دقيقة من السير يوميا مع أداء تمارين للتوازن وتقوية العضلات, فيما تم تشجيع أفراد المجموعة الثانية على حضور ورشة عمل أسبوعية حول نظم الرعاية الصحية وكيفية السفر بأمان مع إجراء فحصوات طبية دورية. وأعطى الباحثون جميع المشاركين اختبارات شاملة للإعاقة في بداية الدراسة وبعد ذلك في 6 أشهر ثم 12 و24 و 36 شهرا من بداية الدراسة. وأظهرت النتائج أن كبار السن الذين لم يمارسوا النشاط الرياضي بالقدر الكافي عانوا من مشاكل شديدة في التنقل مقابل تراجع الإعاقات بين أقرانهم ممن مارسوا الرياضة بصورة منتظمة. ...( وال) ...