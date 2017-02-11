مجلس الأمن يرحب باختتام العملية الانتخابية في الصومال.

نيويورك (الأمم المتحدة) 11 فبراير 2017 ( وال) - رحب مجلس الأمن الدولي امس الجمعة باختتام العملية الانتخابية في الصومال وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في البلاد. وانتخب يوم الأربعاء الماضي محمد عبد الله فارماجو رئيس الوزراء السابق في الحكومة الاتحادية الانتقالية بالصومال في الفترة ما بين عامي 2009 و2010 رئيسا جديدا للصومال. وفي بيان رئاسي رحب المجلس المؤلف من 15 دولة بالتقدم السياسي والأمني المحرز في الصومال منذ عام 2012 وشدد على ضرورة الحفاظ على الدفع باتجاه الحكم الديمقراطي في الصومال. وأكد على أهمية التعيين الملائم والشفاف للوزراء والمناصب الوزارية بالتشاور مع البرلمان الصومالي وفقا للبيان. كما دعا أعضاء المجلس الرئيس فارماجو وحكومته إلى إيلاء اهتمام مستعجل للخطر الداهم المتمثل في احتمال حدوث مجاعة واتخاذ خطوات فعالة لمنع ذلك ومعالجة الآثار المترتبة على الجفاف الشديد في الصومال. كما سيتوجب على الرئيس الجديد للبلاد التعامل مع تحديات متعددة تواجه البلاد بما في ذلك التهديد الأمني الناجم عن جماعة حركة الشباب المتشددة إضافة إلى الوضع الإنساني الصعب. وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن خمسة ملايين صومالي - أكثر من 40 في المائة من سكان البلاد - ليس لديهم غذاء كاف. ...( وال ) ....