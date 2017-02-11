إيطاليا تعلن عن انشاء محاكم خاصة بطالبي اللجوء لتسريع النظر في ملفاتهم .

روما 11 فبراير 2017 (وال) - أعلن مجلس الوزراء الايطالي امس الجمعة عن اصدار مرسوم يقضي بانشاء 14 محكمة خاصة للنظر في طعون مهاجرين ترفض لجان منح اللجوء ملفاتهم لكن مع الغاء امكانية استئناف قراراتها بغرض تسريع الاجراءات. ويدخل الاجراء حيز التطبيق فورا ولكن يجب ان يصادق عليه البرلمان في فترة لا تزيد على شهرين. وارتفع عدد طلبات اللجوء في ايطاليا من 23 ألفا و620 طلبا في 2013 الى 123 ألفا و482 طلبا في 2016. وأكد وزير العدل " أندريا اورلاندو" خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء أن "ظاهرة الهجرة تزداد تعقيدا مع وصول مهاجرين متنوعين جدا الى البلاد". وأضاف أنه رغم جهود السلطات فان متوسط الفترة التي تتطلبها دراسة ملف ارتفع من 167 الى 268 يوما. وتابع أنه بالنسبة للمهاجرين "الأمر يتعلق باجراء يحدد وجودهم. ولا يمكننا ان نترك هؤلاء الاشخاص الى ما لا نهاية" في هذا الوضع. ويكلف كل يوم استقبال الدولة 35 أورو أي أكثر من ستة ملايين أورو يوميا لنحو 175 الف طالب لجوء ينتظرون النظر في اوضاعهم حاليا. ولتسريع عمل لجان النظر في طلبات اللجوء ستوظف الحكومة 250 مختصا اضافيا. من جهتها قالت كارلوتا سامي المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في إيطاليا إنه "أمر جيدا جدا" مضيفة "نحن اعضاء في هذه اللجان ونرى رد الفعل السريع للاعضاء الآخرين الذين لا يلمون دائما بالحالات". وتعول الحكومة خصوصا على المرسوم لتقليص الفترة الزمنية للطعون امام القضاء لمن لا تمنحهم لجان اللجوء اي وثيقة اقامة وهم يمثلون نحو 60 في المائة من طالبي اللجوء حاليا. ...( وال ) ...