بوتين: نتوقع استئنافا كاملا لعلاقاتنا مع واشنطن خلال ولاية ترامب.

ليوبليانا 11 فبراير 2017 (وال) - توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تستأنف العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة بحجمها الكامل خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال " بوتين " خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس السلوفيني بوروت باخور اليوم إن "العلاقات الروسية الأمريكية شهدت خلال السنوات الماضية تدهورا شديدا جدا وهي في حاجة إلى إعادتها إلى المستوى الطبيعي". وأضاف أن هذه المسألة تتوقف ليس فقط على الجانب الروسي وإنما على الطرف الأمريكي أيضا.. وتابع إنه على الرئيس ترامب "استكمال عملية تشكيل فريقه وتحديد الاتجاهات التي سيخوض فيها الحوار مع روسيا". وأكد الرئيس الروسي أنه لا يعارض عقد اجتماعه الأول مع الرئيس ترامب في سلوفينيا. وفي سياق آخر أعرب بوتين عن أمله في تحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.. وقال "بحثنا مع الرئيس السلوفيني حالة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي".. معربا عن أمله في عودتها إلى مستواها الطبيعي. ...( وال ) ...