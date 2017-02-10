السماح لليبيين بمواصلة تقديم طلبات الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الامريكية .

طرابلس 10 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا أنه بامكان المواطنين الليبيين تقديم طلباتهم للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت السفارة الأميركية في بيان لها اليوم الجمعة نشرته على صفحتها الالكترونية على الانترنت أنه بامكان المواطنين الليبيين مواصلة تقديم طلبات الحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة .

وأكدت السفارة في بيانها أن سمحت للمواطنين الليبيين بتقديم طلباتهم للحصول على تأشيراتهم نظرا لاستمرار تعليق الأمر التنفيذي 13769 الذي يخص حظر دخول مواطني سبع دول، بما في ذلك ليبيا، إلى الولايات المتحدة بعد صدور قرار من محكمة الاستئناف الأمريكية أمس الخميس.





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