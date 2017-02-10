فريق الهلال يفوز على فريق أولينزي الكيني 1 - 0.

طرابلس 10 فبراير 2017 (وال)- فاز فريق الهلال على فريق أولينزي الكيني بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بملعب الإنتاج الحربي بالقاهرة مساء اليوم الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الأفريقي. سجل هدف المباراة الوحيد لفريق الهلال أحمد العبار خلال مجريات الشوط الثاني. وكان فريق الهلال قد دخل هذه المباراة بتشكيل ضم أحمد عزاقه، وعصام الفرجاني، ومصطفى حمزه، وهاشم الشريف، وعلي معتوق، وفيصل البدري، وأحمد الحاسي، وعبد الله الشعافي، وعلي الشريف، وسعد البرداح، وعلي أمادو. مباراة الاياب ستقام في كينيا بعد أسبوع خلال أحد أيام 17 أو 18 أو19 من شهر فبراير الجاري. ...(وال)...