وزارة الخارجية تستعد لإطلاق مشروع الذاكرة الوطنية

طرابلس 10 فبراير 2017 (وال) - تستعد وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني لإطلاق مشروع الذاكرة الوطنية للتعاون الدولي .

وذكر المكتب الاعلامي بالوزارة ان المشروع هو مبادرة وطنية لتوثيق وتجميع كل ما يخص التعاون الدولي لليبيا من وثائق واتفاقيات ومذكرات ومعاهدات لتكون موسوعة وطنية جامعة لكل مجالات التعاون بين ليبيا والعالم بشكل زمني ومصنف .

وأشار المكتب الي ان هذا المشروع سيشكل موسوعة تستفيد منها الأجيال القادمة تطلع من خلاله علي كل ما أنجزته الدولة الليبية من خلال وزارة الخارجية مع مختلف دول العالم .

(وال)