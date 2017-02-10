وزارة الخارجية تستعد لإطلاق مشروع الذاكرة الوطنية
الجمعة ، 10- 02- 2017 - 20:00:00
طرابلس 10 فبراير 2017 (وال) - تستعد وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني لإطلاق مشروع الذاكرة الوطنية للتعاون الدولي .\nوذكر المكتب الاعلامي بالوزارة ان المشروع هو مبادرة وطنية لتوثيق وتجميع كل ما يخص التعاون الدولي لليبيا من وثائق واتفاقيات ومذكرات ومعاهدات لتكون موسوعة وطنية جامعة لكل مجالات التعاون بين ليبيا والعالم بشكل زمني ومصنف .\nوأشار المكتب الي ان هذا المشروع سيشكل موسوعة تستفيد منها الأجيال القادمة تطلع من خلاله علي كل ما أنجزته الدولة الليبية من خلال وزارة الخارجية مع مختلف دول العالم .\n(وال)