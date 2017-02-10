الوطنية لحقوق الإنسان :لن نسمح بإعادة المهاجرين الأفارقة إلي ليبيا أو توطينهم خدمة للمصالح الأوروبية .

طرابلس 10 فبراير2017(وال)- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن رفضها لمذكرة التفاهم حول المهاجرين غير الشرعيين التي تم المصادقة عليها بين إيطاليا و المجلس الرئاسي نهاية الأسبوع الماضي. و جددت اللجنة ,في بيان لها أمس الخميس, رفضها أي مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها أعادة المهاجرين الأفارقة إلي ليبيا أو توطينهم في ليبيا خدمة للمصالح الأوروبية علي حساب المصلحة الوطنية لليبيا. وأكد بيان اللجنة على أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة على الأراضي الليبية, وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حماية لأوروبا , وكذلك لن تسمح, بإلغاء القوانين والتشريعات الليبية التي تنص علي تجريم الهجرة غير الشرعية أو تدعو لاستحداث نظام اللجوء في ليبيا. و جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيدها على أن السياسات الأوروبية ستؤثر سلبا على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا, وذلك وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان, والقانون الأوروبي , حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلادهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار وأعمال العنف. و دعا بيان اللجنة كل الأطراف السياسية الليبية بمختلف توجهاتها إلى رفض مثل هذه السياسات والمقترحات, التي يطرحها الأوروبيون لأجل تحقيق مصالحهم على حساب ليبيا. ....(وال) ...