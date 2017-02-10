الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل حكومة صومالية شاملة على وجه السرعة.

نيويورك 10 فبراير 2017 (وال) - هنأ الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيوغوتيريش " محمد عبد الله فارماجو على انتخابه رئيسا اتحاديا للصومال, معربا عن أمله في أن يتحرك الرئيس المنتخب على وجه السرعة لتشكيل حكومة شاملة. وأشاد الأمين العام في بيان صدر عن المتحدث باسمه, ببعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال(أميسوم) والقوات الأمنية الصومالية لدورها في توفير مناخ آمن خلال الانتخابات. وقال غوتيريش إنه ينبغي على الحكومة الجديدة والولايات الاتحادية العمل سويا للتعامل مع الأولويات الوطنية على الفور بما في ذلك الانتهاء من وضع الدستور وإنشاء قوات أمن وطني فعالة. وأضاف البيان أن الوضع الإنساني الحالي الناتج عن الجفاف وضرورة تفادى حدوث مجاعة ينبغي, مع ذلك, أن يتصدرا جدول الأعمال , معبرا عن استعداد الأمم المتحدة مستعدة لدعم الحكومة في هذا الصدد. ومن ناحية أخرى, أعرب الأمين العام عن تقديره للشركاء الدوليين لاسيما الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية و الهيئة الحكومية للتنمية والدول المانحة على دعمها الحيوي للعملية الانتخابية واستمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية. ...( وال ) ...