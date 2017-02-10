فرنسا : اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لهجوم إرهابي.

باريس 10 فبراير 2017 (وال)- اعتقلت الشرطة الفرنسية, اليوم الجمعة, أربعة أشخاص في مدينة مونبلييه جنوبي فرنسا يشتبه بتخطيطهم لهجوم إرهابي, حسبما ذكر مصدر أمني. وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن شرطة مكافحة الإرهاب أوقفت 3 رجال وامرأة يبلغون من العمر 16 و21 و27 و34 عاما, موضحا أن أحدهم يعتقد أنه كان يحضر لهجوم انتحاري في فرنسا. وأضاف المصدر أنه تم العثور أثناء مداهمة شقة المشتبه بهم على معمل لتصنيع المتفجرات حيث وجدوا 71 غراما من مادة شديدة الإنفجار و مواد أخرى مثل الأسيتون وحامض الكبريتيك. ...(وال)...