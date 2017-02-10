ترامب : الإستيطان الإسرائيلي لا يساعد عملية السلام .

واشنطن 10 فبراير 2017 (وال)- انتقد الرئيس الأمريكي دونالد, اليوم الجمعة الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية, مؤكدا أن المضي قدما في توسيع الاستيطان لا يساعد عملية السلام. وقال ترامب - في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم - إلى أنه يرغب في إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين", مشيرا إلى أنه لا يريد أن يدين إسرائيل خلال ولايته. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد, الفلسطينيين والإسرائيليين إلى التصرف بشكل منطقي يخدم عملية السلام. وبخصوص نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة, أوضح ترامب أنه يدرس هذا الموضوع, مشيرا إلى أن هذا القرار ليس قرارا سهلا. ...(وال) ...