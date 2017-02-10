مكافحة الهجرة توكرة : ترحيل 2800 مهاجر غير شرعي خلال 2016 .

طرابلس 10 فبراير2017 (وال) - أعلن مدير المكتب الإعلامي في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية (توكرة - المقرون) أمجد الورفلي أن عدد المهاجرين غير الشرعيين المرحلين عبر المركز خلال العام 2016 بلغ 2800 شخص. واكد " الورفلي " في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن عمليات ترحيل هذا العدد من المهاجرين تمت عبر منفذ إمساعد شرق البلاد, وفرع مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة سبها. وأضاف أن المركز يتلقى الدعم والمساعدات من مواد غذائية وتنظيف وأغطية من عدد من المنظمات الليبية, على رأسها الهيئة الليبية للإغاثة, والهلال الأحمر الليبي فرع توكرة. ...(وال)...