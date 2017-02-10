روسيا: الدفاع الجوي يتدرب على صد ضربات مكثفة من عدو افتراضي .

موسكو10 2017( وال)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن وحدات من سلاح الدفاع الجوي تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي أجرت تدريبات تهدف إلى صد ضربات مكثفة من عدو افتراضي. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيان للوزارة اوردته اليوم الجمعة - إن وحدات الإستطلاع اللاسلكي التابعة لأسطول بحر البلطيق كشفت عن هجوم العدو الافتراضي في منطقة مسؤولية منظومات "إس 400 تريومف" للدفاع الجوي. وأضافت الوزارة أن منظومات "إس 400" دمرت أكثر من 30 هدفا افتراضيا وقامت بعد ذلك بالتحرك إلى منطقة أخرى بغية احتلال مواقع جديدة وذلك تحت تغطية منظومات "بانسير إس1" الصاروخية المضادة للطائرات .