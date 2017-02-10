قوات الإحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين بالضفة الغربية .

رام الله10 2017( وال)- اعلنت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الإحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الجمعة ثلاثة شبان فلسطينيين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية اليوم أن قوات الإحتلال اعتقلت شابين من بلدة بيتا جنوب نابلس وآخر من سكان قرية أوصرين القريبة من البلدة . وأضافت أن هذه القوات اقتحمت منزل شاب آخر في منطقة بيتا الفوقا وفتشته واستجوبت أهله بذريعة مسؤوليته عن عملية إطلاق النار والطعن التي وقعت جنوب تل أبيب أمس الخميس . ووثق نادي الأسير الفلسطيني 71 حالة اعتقال خلال الفترة "بين يومي 5 و 9 فبراير الجاري" من الضفة الغربية .