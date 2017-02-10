النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 10 فبراير 2017 ( وال ) - النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * من رأس أجدير إلى سرت : السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، والريح باش إلى شرش وتكون متغيرة الاتجاه يوم الغد على زوارة سرعتها ما بين (05 - 20) عقدة تصل اليوم إلى(25)عقدة على ساحل طرابلس والخمس ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-2.25) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب اليوم ، ودرجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . * الساحل من الخليج إلى أقصى الساحل الشرقى : السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة على ساحل بنغازي و الجبل الاخضر ، والريح شلوق إلى قبلي يتحول تدريجيا إلى شرش سرعته ما بين (10 - 20)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-2.00) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب يوم الغد ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة. ( وال )