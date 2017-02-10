الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 10 فبراير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام : - تكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال الشرقي مع سقوط رخات خفيفة من المطر واعتدال فى درجات الحرارة خلال اليومين القادمين على غرب ليبيا. *رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة بينما تكون نشطة أحيانا هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية وتتحول من مساء يوم الغد إلى جنوبية شرقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15 -20) درجة مئوية وتسجل أرتفاع بسيط وتدريجي من يوم الغد حيث تتراوح يوم الأحد مابين (19-24) درجة مئوية. * بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء قليلة السحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر وتكون الفرصة مهئية على أغلب المناطق الساحلية ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا تتحول يوم الغد إلى جنوبية خفيفة السرعة على المناطق الساحلية ومتغيرة الاتجاه على الدواخل ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (16-20) درجة مئوية ولاتتجاوز(15) درجة مئوية على الجبل الاخضر. * الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة : السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (16-20) درجة مئوية وتسجل أرتفاع بسيط وتدريجي من يوم الغد حيث تتراوح يوم الأحد مابين (20-26) درجة مئوية. * الكفرة - تازربو - السرير : السماء صافية ، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الأتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية شرقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19-23) درجة مئوية. ( وال )