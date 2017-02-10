الأمين العام للأمم المتحدة يدعوالرئيس الصومالي الجديد إلى "تشكيل حكومة شاملة على وجه السرعة" .

نيويورك 10 2017( وال)- اوردت وسائل اعلام اليوم الجمعة ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش هنأ "محمد عبد الله فارماجو" على انتخابه رئيسا اتحاديا للصومال معربا عن أمله في أن يتحرك "على وجه السرعة لتشكيل حكومة شاملة" . وأشاد الأمين العام الأممي في بيان صدر عن المتحدث باسمه ببعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال"أميسوم" كما اشاد بقوات الأمن الصومالية لدورها في "توفير مناخ آمن خلال الانتخابات". وقال غوتيريش إنه "ينبغي على الحكومة الجديدة والولايات الاتحادية العمل سويا للتعامل مع الأولويات الوطنية على الفور بما في ذلك الانتهاء من وضع الدستور وإنشاء قوات أمن وطني فعالة". وأضاف البيان أن "الوضع الإنساني الحالي الناتج عن الجفاف وضرورة تفادى حدوث مجاعة ينبغي مع ذلك أن يتصدرا جدول الأعمال " معبرا عن استعداد "الأمم المتحدة لدعم الحكومة في هذا الصدد". وأعرب الأمين العام عن تقديره للشركاء الدوليين لاسيما الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية و الهيئة الحكومية للتنمية والدول المانحة على دعمها الحيوي للعملية الانتخابية واستمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية . واشاد غوتيريش بالرئيس السابق حسن شيخ محمود وبرئيس الوزراء السابق عمر عبد الرشيد علي شارماركي "على ما قاما به من عمل خلال فترة توليهما لمنصبيهما ولتسهيلهما عملية انتقال سلس للسلطة إلى الرئيس الجديد". ويذكر ان "فارماجو" رئيس الوزراء السابق في الحكومة الاتحادية الانتقالية بالصومال في الفترة ما بين عامي 2009 و2010 انتخب رئيسا جديدا للصومال يوم الأربعاء الماضي .