\\\" كاجمان \\\" يبحث مع السفير الألماني مشاكل قطاع الصحة ومعالجة النقص في التجهيزات التي تعاني منها المستشفيات .

طرابلس 10 فبراير 2017 ( وال ) - بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني \\\"عبدالسلام كاجمان \\\" السفير الألماني لدى ليبيا \\\"كريستان بوك\\\", العلاقات التى تربط البلدين والأوضاع الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى سبل دعم المجلس الرئاسي لحلحة الأزمات التي تواجه البلاد.\

كما تم خلال اللقاء، بحث مشاكل قطاع الصحة ومعالجة النقص في التجهيزات التي تعاني منها المستشفيات ,وقطاع التعليم وأولوية معالجة ظروف الطلبة الليبيين والتوسع في تقديم المنح الدراسية في التعليم الجامعي، بالإضافة إلى قطاع النفط والحاجة إلى إعادة تأهيل الآبار المتعطلة لزيادة الإنتاج.\

وتم الاتفاق على التعاون في مجال الطاقة الشمسية، ورغبة ليبيا القوية في دعوة الشركات الألمانية للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى تدارس آلية تشكيل لجنة فنية مشتركة تعمل على التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الفنية والصحة والتعليم والطاقة.\

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