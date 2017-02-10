موجز لاهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الجمعة 10 فبراير 2017 .

م . = انقره - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أ " فائز السراج " يقوم بزيارة إلى مصنع الانتاج الحربي للسلاح الجوي التركي بالعاصمة أنقرة ، وذلك على هامش زيارته إلى تركيا . = طرابلس- رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا " مارتن كوبلر " , يكشف أن ليبيا أعادت أكثر من 3000 مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم الأصلية , داعيا الدول الأوروبية , إلى العمل على تحسين الأوضاع في البلدان الأصلية للمهاجرين للحد من الهجرة غير الشرعية. = الجزائر - رئيسة لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الفرنسية السيدة " إيليزابيت غيغو" تقول إنه من الضروري أن " تتوصل مختلف الأطراف الليبية إلى اتفاق لتحقيق الأمن والتحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة التطرف" ، وأبرزت أهمية الإستقرار في منطقة الساحل بالنسبة لفرنسا وأوروبا . = سبها - مواضيع الاحتياجات والخدمات والصعوبات التي تواجه المواطنين بالمنطقة الجنوبية تشكل محور عمل الاجتماع الذي عقده عمداء وأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية ببلدية البوانيس . = الجزائر - تونس تحتضن اليوم الجمعة أول اجتماع لوزراء الثقافة للبلدان الأعضاء في حوار 5+5 لغرب المتوسط سيكرس" لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي" ويتمحور حول موضوع " الثقافة في خدمة التقريب والتنمية التضامنية ". = المرج - مؤسستي " الربيع العربي ولبيك وطني الأهليتين " تقومان بزيارة تفقدية إلى مركز طلميثة للخدمات الطبية الواقع في الحدود الإدارية لبلدية ساحل الجبل الأخضر بهدف الوقوف على المهام التي يؤديها المركز ، وكذلك الاحتياجات الطبية والصعاب التي يواجهها وسبل تذليلها . = البيضاء - المجلس البلدي البيضاء يأذن لمكتب المشروعات بالمجلس بإنشاء الطريق الدائري المزدوج بمدينة البيضاء الجديدة . = بنغازي - مركز بنغازي الطبي يستضيف أعمال المؤتمر السنوي الأول للعلوم العصبية بمشاركة إختصاصيين في مجال طب وجراحة الأعصاب . ( وال )