السلطات الامريكية تلغي نحو 3 آلاف رحلة جوية بعد عاصفة ثلجية ضربت شمال شرق البلاد .

نيويورك10 2017( وال)- ضربت عاصفة ثلجية امس الخميس شمال شرق الولايات المتحدة ما اضطر السلطات الى إغلاق المدارس والغاء نحو ثلاثة آلاف من الرحلات الجوية. وتتوقع مصالح الارصاد الجوية أن يستمر تساقط الثلوج الذي بدأ ليلا مصحوبا بعواصف قوية والذي بلغت سماكته بين 30 و45 سم في بعض مناطق نيويورك وانغلاند حتى وقت متأخر اليوم الجمعة . وذكر موقع متخصص في شؤون التأخير والالغاء في حركة الطيران انه تم الغاء نحو ثلاثة الاف رحلة جوية من مطارات نيويورك الثلاثة "جاي اف كينيدي ولاغوارديا ونيوارك" وبوسطن وفيلادلفيا كما اغلقت المدارس في المنطقة . ودعا رئيس بلدية نيويورك "بيل دي بلازيو" السكان الى البقاء في منازلهم وعدم استخدام سياراتهم .