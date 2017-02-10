عمال يحاولون انقاذ مئات من الحيتان جنحت في منطقة الخليج الذهبي في نيوزيلندا .

نيوزيلندا 10 فبراير 2017 (وال)- يسابق عمال إنقاذ الزمن لإنقاذ مئات من الحيتان في منطقة الخليج الذهبي في نيوزيلندا اليوم الجمعة بعد واحدة من أضخم عمليات الجنوح الجماعي للحيتان في البلاد. ونفق في عملية الجنوح ما يصل إلى 300 حوت فيما يحاول متطوعون إعادة أكثر من مئة آخرين إلى مياه البحر. وذكرت وسائل إعلام محلية أن متطوعين تمكنوا من إعادة تعويم بعض الحيتان خلال المد العالي لمياه البحر لكن أغلبهم جنح مجددا بسبب انحسار المد. (وال)