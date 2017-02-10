عمداء وأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية يناقشون جملة من المواضيع .

سبها 10 فبراير2017 ( وال )- شكلت مواضيع الاحتياجات والخدمات والصعوبات التي تواجه المواطنين بالمنطقة الجنوبية محور عمل الاجتماع الذي عقده عمداء وأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية ببلدية البوانيس . وذكرالمكتب الاعلامى لبلدية سبها عبر صفحته الرسمية على شبكة " الأنترنت " ان هذه المواضيع أخذت حيزا كبيرا من البحث والنقاش وتقديم الحلول والمقترحات لتوفير كل الاحتياجات وتلبية كل المطالب ، خاصة ما يتعلق بوضع آلية مستعجلة لتوفير وحدات متنقلة لتوليد الطاقة الكهربائية والاجراءات المتعلقة باستكمال محطة أوباري الغازية وتنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية بالمنطقة الجنوبية إلى جانب تنفيذ مشروع مصفاة تكرير النفط بالمنطقة الجنوبية . الأجتماع تناول كذلك المطالبة بفتح فروع لشركات الاتصالات (ليبيانا والمدارالجديد ) والاستفادة من دعم هذه الشركات بتخصيص نسبة من قيمة الاعتمادات من خلال فرع مصرف ليبيا المركزي سبها ، ودعم بلديات الجنوب بتوطين مشروعات التنمية وتنفيذ دوار الغاز الخاص بالغاز الطبيعى ، وامكانية توحيد ودمج محطات التزود بالوقود التابعة لشركة البريقة ، وكيفية وضع حل جدرى لفتح وتشغيل مطار سبها الدولى . ( وال - سبها )