سيول تدعو إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة .

سيول10 2017( وال)- دعت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة السلطات الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والتعاون مع جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إيجاد تسوية دائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تقوم على أساس حل الدولتين . وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية ان المتحدث باسم وزارة الخارجية لجنوب كوريا أعرب عن أسف حكومته لتمرير إسرائيل قانونا من شأنه إضفاء الشرعية على المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية . وكانت سلطات الإحتلال الإسرائيلي قد صادقت على سلسلة من خطط بناء المستوطنات في الضفة الغربية وأقر الكنيست الإسرائيلي القانون الذي يتيح الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان.