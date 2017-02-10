رئيس المجلس الرئاسي يقوم بزيارة مقر التصنيع الحربي للسلاح الجوي التركي.



انقره 10 فبراير 2017 (وال)- قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج على هامش زيارته الى تركيا بزيارة الى مصنع الانتاج

الحربي للسلاح الجوي التركي بالعاصمة أنقرة .

واستمع السراج خلال الزيارة من الفريق الفني المسؤول على انتاج المصنع

الى شرح تفصيلي حول مايتم تصنيعه وتجميعه، من الطائرات المقاتلة

والتدريبية، وطائرات بدون طيار، والمروحيات القتالية.

وحضر السراج خلال الزيارة عرضا خاصا للطائرات المروحية .

واتفق الجانبان على قيام عدد من الطيارين الليبيين بزيارة الى تركيا

للتعرف أكثر على قدرات هذه المروحيات والطائرات بدون طيار في اطار

التعاون الثنائي لتفعيل وبناء الجيش الليبي الموحد .

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