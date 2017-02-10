رئيس المجلس الرئاسي يقوم بزيارة مقر التصنيع الحربي للسلاح الجوي التركي.
الجمعة ، 10- 02- 2017 - 11:36:00
\nانقره 10 فبراير 2017 (وال)- قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني فائز السراج على هامش زيارته الى تركيا بزيارة الى مصنع الانتاج\nالحربي للسلاح الجوي التركي بالعاصمة أنقرة .\n واستمع السراج خلال الزيارة من الفريق الفني المسؤول على انتاج المصنع \nالى شرح تفصيلي حول مايتم تصنيعه وتجميعه، من الطائرات المقاتلة \nوالتدريبية، وطائرات بدون طيار، والمروحيات القتالية.\nوحضر السراج خلال الزيارة عرضا خاصا للطائرات المروحية .\n واتفق الجانبان على قيام عدد من الطيارين الليبيين بزيارة الى تركيا \nللتعرف أكثر على قدرات هذه المروحيات والطائرات بدون طيار في اطار \nالتعاون الثنائي لتفعيل وبناء الجيش الليبي الموحد .\n(وال